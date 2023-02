Inter-Porto, la probabile di Inzaghi: Darmian e Dzeko vincono i ballottaggi. Acerbi dal 1′

Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi dovrebbe aver scelto l'undici per sfidare l'ex compagno Conceicao

Manca sempre meno alla gara di questa sera tra Inter e Porto. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi dovrebbe aver scelto l'undici per sfidare l'ex compagno Conceicao. In attacca con Lautaro, sicuro della maglia da titolare, dovrebbe esserci Dzeko . Il bosniaco ha vinto il ballottaggio con Lukaku che partirà dalla panchina.

Per quanto riguarda gli altri ballottaggi dovrebbero essere stati sciolti gli ultimi dubbi: Skriniar con Acerbi e Bastoni in difesa; Darmian e Dimarco sulle fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo. Con Brozovic che partirà dalla panchina.