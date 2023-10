Ecco i possibili cambi di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Bologna in programma domani alle 15 a San Siro

I possibili cambi di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Bologna in programma domani alle 15 a San Siro. L'allenatore nerazzurro sta pensando a diverse novità dopo la Champions League: de Vrij è favorito su Acerbi al centro della difesa, con Pavard e Bastoni attesi da braccetti. Darmian può infatti giocare a destra per concedere un turno di riposo a Dumfries, con Dimarco a sinistra.

A centrocampo Barella e Mkhitaryan come mezzali, in cabina di regia per Sky può avere una chance Asllani al posto di Calhanoglu, il ballottaggio è aperto. In attacco tutto dipende da Thuram, uscito coi crampi col Benfica: Inzaghi deciderà nelle prossime ore se schierare lui o Sanchez accanto a Lautaro. Il cileno al momento è leggermente favorito e spera in una maglia dal 1'.