Inter, presa la decisione finale su Digiltabits. Da domani il nuovo sponsor di manica

"Non solo il danno, al momento pure la beffa: lo sponsor insolvente resterà sulla maglia dell’Inter, non è dato sapere per quando. Continua così il pasticcio Digitalbits, la società di blockchain che non ha ancora versato 17,6 milioni al club: dopo i 5,1 pagati nel 2021-22, è saltato il bonus da 1,6 per la passata annata e i primi due pagamenti da 16 totali in questa stagione, in cui la società fondata dall’imprenditore italo-amercano Al Burgio sarebbe main sponsor della società. All’Inter hanno ragionato se togliere definitivamente la scritta e iniziare il 2023 con una maglia con contenuti “sociali, ma alla fine si è scelto di “tenere” Digitalbits. Mentre si cercano nuovi partner futuri, la novità è l’esordio di eBay, sponsor di manica da 5 l’anno", spiega La Gazzetta dello Sport.