Mercato Inter, una priorità e altri 2 colpi: ecco il piano di Marotta e Ausilio

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in entrata dei nerazzurri a meno di un mese dall'inizio del campionato

Simone Inzaghi attende altri rinforzi per la sua Inter. La Gazzetta dello Sport di questa mattina spiega il piano della dirigenza nerazzurra: "Una priorità e altri due squilli: ecco cosa aspettarsi dal mercato in entrata dell’Inter, se tutte le caselle finiranno al loro posto. La priorità è l’esterno destro che sostituirà Hakimi: l’uomo individuato è l’uruguaiano Nandez del Cagliari, che stasera rientrerà in Italia dopo la vacanze facendo curiosamente scalo a Milano. Situazione chiara: l’Inter vuole un prestito con diritto di riscatto, il Cagliari chiede 5 milioni, Marotta e Ausilio sono fermi a due".

Se non dovesse andare in porto l'affare col Cagliari per l'uruguaiano si tenterà un nuovo affondo su altre piste: "Le alternative a Nandez sono Dumfries (ma il Psv non apre al prestito), e Bellerin, sul quale non risultano accelerazioni nonostante il pressing dell’agente nei confronti dell’Arsenal", ribadisce la rosea.