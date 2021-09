Inter-Bologna, la probabile di Inzaghi: duo argentino davanti, cambiano le fasce

Il tecnico dell'Inter in vista del match odierno contro il Bologna cambia qualche pedina e dà spazio anche a Dumfries

Dopo la sconfitta con il Real Madrid in Champions League, l'Inter torna in campo alle ore 18 contro il Bologna. Mister Inzaghi pensa a qualche cambio in vista della gara di oggi al Meazza contro la formazione di Mihajlovic. Dovrebbe riposare Dzeko, si va verso un attacco tutto argentino con Lautaro e Correa. Sulla destra dovrebbe spuntarla Dumfries su Darmian.