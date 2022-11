Sky – Inter, la probabile formazione: parte fuori Brozovic, scelto l’attacco

Dopo il ko contro la Juventus di domenica, l’Inter ha l’occasione per il pronto riscatto già questa sera. A San Siro, la squadra di Simone Inzaghi ospita il Bologna per la 14ª giornata di Serie A. Tre assenze per l’allenatore, che dovrà fare a meno di D’Ambrosio, Darmian e Lukaku. Ecco le probabili scelte di formazione, dalla difesa all’attacco.

Davanti a Onana è atteso il ritorno dal 1’ di Bastoni suo centro-sinistra, con Skriniar dal lato opposto e Acerbi in pole su de Vrij al centro. Secondo Sky, aumenterà sicuramente il minutaggio di Brozovic, ma sarà ancora panchina all’inizio: conferma in vista per il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. In attacco scelta ancora la coppia Lautaro-Dzeko, con Correa pronto a subentrare a gara in corso.