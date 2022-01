Sky – Inter, la probabile formazione: i favoriti sulle fasce, Vidal e Sanchez in pole

L'Inter si prepara a tornare in campo per la 20ª giornata di Serie A, dopo la sosta natalizia. Ecco le prove di formazione di Simone Inzaghi

L'Inter si prepara a tornare in campo per la 20ª giornata di Serie A, dopo la sosta natalizia. Prove di formazione ad Appiano Gentile per Simone Inzaghi, che deve fare a meno soprattutto di Hakan Calhanoglu (squalificato) e di Edin Dzeko (positivo al Covid-19). Ballottaggi per i nerazzurri, soprattutto a centrocampo e in attacco.

Davanti a Samir Handanovic tra i pali pronto il terzetto titolare con Skriniar, de Vrij e Bastoni. C'è anche l'opzione Dimarco per il posto sul centro-sinistra, ma Bastoni è favorito. A centrocampo per sostituire Calhanoglu c'è Vidal favorito su Gagliardini per affiancare Brozovic e Barella, con Perisic confermato a sinistra e Dumfries in netto vantaggio su Darmian a destra. In attacco certezza Lautaro Martinez, con Sanchez in pole su Correa per completare la formazione.