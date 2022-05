Inter, riecco Bastoni e Dumfries è in pole. Ecco la coppia favorita in attacco

Qualche cambio di formazione in vista in casa Inter per Simone Inzaghi: ecco le novità per la sfida di Cagliari

Alessandro Cosattini

Qualche cambio di formazione in vista in casa Inter per Simone Inzaghi. L’allenatore, dopo la vittoria di mercoledì nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, è pronto a modificare l’undici di partenza. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la squadra da oggi “ha messo nel mirino la trasferta di domenica sera a Cagliari. Facendo molta attenzione alla gestione delle forze, visto che di fronte ci sarà una squadra riposata, spinta da uno stadio esaurito alla ricerca della salvezza”.

Si entra poi nel dettaglio delle scelte di formazione dei nerazzurri appunto, rispetto all’undici sceso in campo in settimana: “Arrivati a due curve dal traguardo però si andrà avanti con i soliti noti. Con giusto 2-3 variazioni rispetto all'undici anti Juve. In difesa potrebbe rientrare Bastoni out dal match con la Roma (23 aprile) per un risentimento al soleo. Inzaghi non ha voluto rischiare l'azzurro in Coppa (è entrato solo nei minuti finali) ma dovrebbe riproporlo domenica, anche se D'Ambrosio e Dimarco hanno fatto bene al suo posto. A destra Dumfries - inizialmente in panchina contro la Juve - dovrebbe riprendersi la maglia a vantaggio di Darmian. E poi c'è l'immancabile ballottaggio in attacco. Nel gioco delle turnazioni dovrebbe stare fuori Lautaro, sempre titolare nelle ultime uscite, ma il Toro è caldo e, a meno di sorprese, toccherà ancora a lui. Al suo fianco Correa nettamente favorito su Dzeko. La squadra svolgerà la rifinitura ad Appiano domani mattina e dopo pranzo volerà in Sardegna. Unico indisponibile, Vecino”, si legge.