Sky – Inter, probabile formazione: dagli esterni all’attacco, in pole Gagliardini

Diverse novità di formazione in casa Inter per la sfida delle 18 contro la Cremonese valida per la 20ª giornata di Serie A

Alessandro Cosattini

Diverse novità di formazione in casa Inter per la sfida delle 18 contro la Cremonese valida per la 20ª giornata di Serie A. Dopo il ko contro l’Empoli, Simone Inzaghi cambia, tra scelte tecniche e assenze, su tutte quelle di Skriniar e Barella per squalifica. Ecco le ultimissime sulla formazione da Sky Sport.

Inzaghi è obbligato a cambiare questa volta: in difesa più Darmian di D’Ambrosio da braccetto destro accanto ad Acerbi e Bastoni. A destra possibile il rilancio dal 1’ di Dumfries, a sinistra per Skytorna in pole Dimarco su Gosens. A centrocampo Gagliardini in vantaggio su Asllani, con Calhanoglu e Mkhitaryan a completare il reparto. In attacco la coppia Lautaro-Dzeko, nonostante Lukaku scalpiti per trovare maggior minutaggio. Salvo sorprese, Big Rom partirà dalla panchina.