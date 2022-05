Inter, la probabile formazione anti-Empoli: Correa in pole, ecco difesa ed esterni

Si avvicina Inter-Empoli. Calcio d'inizio alle 18.45 a San Siro davanti a oltre 70mila tifosi. Resta un dubbio di formazione

Si avvicina Inter-Empoli . Calcio d'inizio alle 18.45 a San Siro davanti a oltre 70mila tifosi. Con una vittoria, i nerazzurri tornerebbero momentaneamente in vetta alla classifica in attesa dell'impegno del Milan a Verona di domenica. Simone Inzaghi ha un dubbio di formazione in particolare da sciogliere a poche ore dal match.

Secondo Sky Sport, c'è infatti il Tucu Correa in vantaggio su Dzeko per affiancare Lautaro Martinez in attacco. Deciderà all'ultimo Inzaghi chi schierare dal 1'. A centrocampo recupera Barella, pronto a giocare accanto a Brozovic e Calhanoglu; sulle fasce scelti Dumfries e Perisic. In difesa, favorito Dimarco su D'Ambrosio al posto dell'infortunato Bastoni (non convocato); completano il reparto arretrato de Vrij e Skriniar.