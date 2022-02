Inter, la probabile formazione: Inzaghi ne cambia 4, Lautaro favorito in attacco

In casa Inter la parola d'ordine è ripartire subito dopo gli ultimi passi falsi e Simone Inzaghi ha un solo dubbio per il Genoa

Sono quattro le novità in vista del Genoa rispetto alla formazione scesa in campo col Sassuolo domenica scorsa. In difesa, riecco Bastoni accanto a de Vrij e Skriniar dopo la squalifica. Due novità anche a centrocampo: Dumfries al posto di Darmian a destra e il ritorno di Brozovic in cabina di regia al posto di Gagliardini; conferme in vista per Barella, Calhanoglu e Perisic a sinistra. La quarta novità in attacco, con il ritorno di Dzeko dal 1’. Al suo fianco, o Lautaro Martinez o Sanchez nell’unico vero dubbio di formazione, con l’argentino in pole per Sky.