Inter, probabile formazione a Sassuolo: dalla difesa all’attacco, c’è Calha in regia

Prove generali anti-Napoli oggi per l' Inter nell'ultima amichevole pre ripresa contro il Sassuolo. La squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare la capolista e oggi verrà testata la probabile formazione per mercoledì.

Inter, la probabile formazione

Spazio a Onana tra i pali nerazzurri, con il terzetto Skriniar-Acerbi-Bastoni in difesa. La variabile per il reparto è de Vrij, oggi assente per il problema accusato alla caviglia. Riecco Dumfries sulla fascia destra, con Dimarco a sinistra e a centrocampo Barella e Mkhitaryan ai lati del regista Calhanoglu. Qui tutto dipende da Brozovic, nei giorni scorsi a parte ma sulla via del pieno recupero ormai. In attacco pronto il tandem Lukaku-Dzeko, aspettando il rientro di Lautaro Martinez post Mondiali.