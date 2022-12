Sky – Inter, novità Dumfries: la probabile formazione di oggi contro il Sassuolo

Oggi alle 17 l' Inter affronterà il Sassuolo nell'ultima amichevole in programma prima della ripresa del campionato . Prove generali con vista sul Napoli per Simone Inzaghi, che attende solo i rientri di Stefan de Vrij (problema alla caviglia), Marcelo Brozovic (fastidio al flessore) e Lautaro Martinez (post Mondiali). Ecco la probabile formazione per oggi da Sky Sport.

Inter, la probabile formazione

Sarà Onana a difendere la porta dell'Inter, con il terzetto Skriniar-Acerbi-Bastoni in difesa in assenza di de Vrij. A centrocampo - senza Brozovic - conferma in vista per Calhanoglu da regista, con Barella e Mkhitaryan da mezzali; sulla fascia sinistra ci sarà Dimarco, a destra la novità Dumfries (con la Reggina non c'era dopo le fatiche Mondiali). In attacco la coppia Dzeko-Lukaku, aspettando appunto il rientro di Lautaro.