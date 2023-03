Sky – Inter, la probabile formazione: pole Acerbi e Mkhitaryan, i favoriti in attacco

Le scelte e gli ultimissimi dubbi da sciogliere in casa Inter per la sfida di questa sera contro lo Spezia: ecco la probabile

Le scelte e gli ultimissimi dubbi da sciogliere in casa Inter per la sfida di questa sera contro lo Spezia. Simone Inzaghi deve ancora decidere la formazione di partenza, ecco la probabile secondo Sky Sport.

“In porta, dovrebbe essere confermato Onana, mentre in difesa visto il forfait di Skriniar dovrebbero giocare Darmian, Acerbi (in vantaggio su De Vrij) e Bastoni. Sulle fasce spazio a Dumfries e Gosens (nonostante il recupero di Dimarco). A centrocampo, invece, Barella sicuro di un posto da titolare, mentre dovrebbe essere Calhanoglu a riposare con Brozovic in cabina di regia e Mkhitaryan come mezzala. In attacco si dovrebbe rivedere la coppia Lukaku-Lautaro”, si legge.