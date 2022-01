Inter, probabile formazione: la coppia provata in attacco. Torna Calha, pole Dumfries

La probabile formazione dell'Inter di Simone Inzaghi per la Supercoppa Italiana di domani contro la Juventus

Alessandro Cosattini

Vigilia di Supercoppa Italiana per l’Inter. Dopo le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa, ecco le prove di formazione ad Appiano Gentile. Rosa al completo per l’allenatore, con il ritorno di Hakan Calhanoglu dopo il turno di squalifica scontato in campionato con la Lazio. Per La Gazzetta dello Sport, c’è un dubbio su tutti:

“Tra le tante certezze di Inzaghi, c’è n’è una quantomeno assottigliatasi negli ultimi giorni, quella relativa alla corsia destra: Dumfries resta il favorito per partire dall’inizio, ma Darmian scalpita per rientrare dopo oltre un mese di stop forzato e recuperare il ritmo partita. Difficile che Inzaghi decida di rigettarlo nella mischia proprio per l’occasione, ma Darmian sta dimostrando in allenamento di essere pronto alla chiamata. Se non dall’inizio, probabile rivederlo in azione per uno scampolo di gara”, si legge.

Per il resto, pronto il terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni in difesa, con il ritorno di Calhanoglu accanto a Brozovic e Barella a centrocampo; sulla fascia sinistra non si tocca Perisic. E in attacco? Sempre la rosea ha svelato le prove di Inzaghi per la Suopercoppa: “Quarti certo il rientro di Dzeko e Lautaro: la "DzeLa" è stata infatti testata nel corso dell’ultima seduta di allenamento pomeridiana, nella quale si sono messi in mostra anche Sanchez e Correa. Inzaghi ha potuto osservare un Sanchez in palla e un Calhanoglu che non vede l’ora di tornare a mordere il campo dopo la pausa natalizia prolungata dalla squalifica (per di più slittata per il rinvio della sfida col Bologna).

Per buona parte della seduta, il tecnico nerazzurro ha provato quello che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere l’undici di partenza contro i bianconeri: solito trio dietro Skriniar-De Vrij-Bastoni, Dumfries e Perisic sulle corsie laterali, Barella e Brozovic al centro insieme al rientrante Calha. Davanti, accanto a Lautaro, è pronto Dzeko, che ha saggiato il campo nei minuti finali contro la Lazio. Per la verità, Sanchez conserva ancora qualche piccola chance in virtù della brillante condizione messa in mostra nelle ultime uscite e della diffida che pende sulle spalle del Toro. Ma è difficile che Inzaghi lasci inizialmente in panchina l'argentino, più facile semmai una staffetta a partita in corso", si legge.

(Fonte: Gazzetta.it)