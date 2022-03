Sky – Inter, la probabile formazione: dubbio Brozovic, le novità post allenamento

Ecco la probabile formazione dell'Inter di Simone Inzaghi per la partita di Torino in programma domani sera

Si avvicina il posticipo di Torino. L'Inter si è allenata quest'oggi senza Stefan de Vrij, l'unico indisponibile per il match in programma domani sera alle 20.45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è meno fiducia rispetto alle scorse ore per l'impiego di Marcelo Brozovic dal 1'. Oggi ha lavorato solo in parte con il gruppo, Simone Inzaghi stanno facendo le loro valutazioni e restano pre-allertati Gagliardini e Vidal. Ai lati del regista pronti Barella e Calhanoglu, mentre ci saranno novità in difesa e attacco.