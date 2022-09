Inter, probabile formazione: Dimarco e Mkhitaryan in pole, le scelte in difesa e attacco

Le possibili scelte di Simone Inzaghi per Udinese-Inter. Cambi in vista in ogni reparto secondo le ultime di Sky Sport

Alessandro Cosattini

Le possibili scelte di Simone Inzaghi per Udinese-Inter. Dopo la vittoria in Champions League, la squadra nerazzurra affronterà domani alla Dacia Arena i friulani alle 12.30 per la 7ª giornata di Serie A. Cambi pronti dalla porta all’attacco per l’allenatore, passando per difesa e centrocampo. Ecco la probabile formazione secondo Sky Sport.

Inter, la probabile formazione

Dopo il turno di riposo in Champions, Samir Handanovic torna titolare tra i pali. Davanti a lui la linea a tre composta da Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. A sinistra spazio a Dimarco, mentre a destra ballottaggio aperto tra Dumfries e Darmian con l'olandese al momento favorito per una maglia da titolare. Al posto di Calhanoglu è ballottaggio aperto tra Mkhitaryan e Gagliardini, con l'ex Roma leggermente favorito. In mediana è atteso regolarmente Marcelo Brozovic (sta bene, qui la verità sulle sue condizioni raccolta da FcInter1908), con Nicolò Barella a completare il reparto. Davanti torna titolare Lautaro Martinez che formerà il duo d'attacco nerazzurro con Edin Dzeko, in netto vantaggio su Correa.