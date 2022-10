Inter, ecco il problema che Inzaghi deve risolvere: il tecnico studia il prossimo upgrade

Dalla gara contro la Roma qualcosa è cambiato in casa Inter. Lo hanno ribadito più volte i giocatori: "Ci siamo parlati e capito quello che non andava". Le gare successive sono una conferma non solo per l'atteggiamento in campo, ma anche per i risultati. In campionato i nerazzurri arrivano da tre vittorie consecutive, senza dimenticare il doppio impegno col Barça in Champions. "La novità non è che l’Inter scherza con il fuoco, ma che il fuoco dentro l’ha ritrovato. E prova ad andare a vincere come non ci fosse un domani, ben consapevole che il terreno perduto in campionato non consente altri passi falsi", sottolinea il Corriere della Sera.