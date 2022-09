Ranadivé, “Mr. Real Time”: da Leonardo all’NBA, via dall’India con 50$. Ora punta l’Inter

"Imprenditore di successo. Magnate che avrebbe voluto cenare con Leonardo da Vinci. Vivek Ranadivé, come il genio del Rinascimento, è oggi riconosciuto da tutti per creatività e idee innovative. Cresciuto in India, la leggenda narra che abbia lasciato il Paese natio con soli 50 dollari in tasca. Formatosi a Cambridge, dopo aver conseguito la laurea e il master in ingegneria elettronica al MIT, ha completato le sue conoscenze ad Harvard. Ranadivé fonda una società di consulenza, la UNIX e successivamente gestisce due colossi come Teknekron e TIBCO, che alimentava la maggior parte delle agenzie governative di tutto il mondo. Le sue doti e il saper capire quando (e dove) intervenire, gli valgono anche l’appellativo di «Mr. Real Time»".

LO SPORT - "Nel 2010 è co-proprietario dei Golden State Warriors in NBA. Nel 2013 vende le sue quote e investe oltre un miliardo di euro per divenire azionista di maggioranza dei Sacramento Kings. Negli scorsi mesi si era parlato di un suo (presunto) interessamento per l’acquisizione del Chelsea e successivamente della volontà di supportare Red Bird per il rilancio del Milan. Nulla è andato in porto, con l’affare Inter che quindi potrebbe essere l’occasione da sfruttare. La richiesta di Zhang, che valuta il club 1,2 miliardi di euro, viene considerata eccessiva, ma c’è tutto il tempo per trattare e trovare una quadra".