Champions, Inter-Liverpool: date, orari e programmazione degli ottavi

La squadra nerazzurra affronterà la gara contro la formazione di Klopp prima al Meazza e poi ad Anfield

Oggi sono arrivati, in maniera assolutamente anomala, i sorteggi che hanno decretato gli accoppiamenti delle squadre qualificate agli ottavi di Champions. Sono arrivate ore le date di programmazione delle partite. L'andata della partita che l'Intergiocherà contro il Liverpool si giocherà al Meazza alle 21 del 16 febbraio e la gara dovrebbe essere trasmessa in esclusiva da Primevideo. Il ritorno si giocherà invece l'8 marzo, alle 21 e andrà in onda su Skysport e anche su Mediaset (Canale 5).