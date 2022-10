Inter, una prova da grande: ecco uno dei segreti dei nerazzurri. Ora due trasferte chiave

Quarta vittoria consecutiva in campionato e rincorsa alle prime posizioni in classifica che non si ferma. L'Inter batte anche la Sampdoria con un netto 3-0 a San Siro prima di due difficili trasferte: quella ininfluente a Monaco e soprattutto quella dello Stadium contro la Juventus. Il giorno dopo la gara contro i blucerchiati, il Corriere della Sera analizza la prova dei nerazzurri.

"L’Inter ha appena cominciato a correre e ha l’euforia un po’ incosciente di chi è partito per una lunga e rischiosa avventura, chiamata rimonta. È adesso il momento giusto per accelerare, perché all’orizzonte ci sono due trasferte chiave contro Juventus e Atalanta, senza dimenticare che domenica prossima i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadium bianconero sapendo già il risultato di Atalanta-Napoli del giorno prima. L’obiettivo per la squadra di Inzaghi è quello di provare a fare il filotto e vedere se il Napoli lascia per strada qualcosa".

"Quel che conta adesso è cementare le proprie ritrovate certezze, anche tecniche. E partite come quella contro la fragile Sampdoria dell’ex Stankovic arrivano sempre al momento giusto, come un pieno di autostima prima dello sprint e prima anche della trasferta di Monaco, martedì in Champions. Il gesto tecnico di Correa per nulla trascurabile da parte di uno dei giocatori finora più in ombra e più discussi. Segno che la felicità di una squadra è contagiosa e finisce per tirare fuori il meglio da tutti: unito alla fame per la rimonta (e anche un po’ ai sensi di colpa per la brutta partenza) questo mix di sentimenti così forti può essere uno dei segreti dell’Inter. Da sfruttare al massimo fino al 13 novembre e — se resiste intatto agli urti delle trasferte — da sigillare e impacchettare. Per usarlo nella lunga rincorsa che inizierà con l’anno nuovo".