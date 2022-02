Inter, apprensione per rientri Lautaro e Sanchez. Due ballottaggi verso il derby

Si avvicina il derby. E Simone Inzaghi inizia a provare la formazione anti-Milan, con due dubbi da sciogliere su tutti

"Lautaro e Sanchez infatti sono gli unici due non presenti ad Appiano, in quanto impegnati nella notte rispettivamente in Argentina-Colombia e Bolivia-Cile. L'apprensione, come sempre in questi casi, è tra campo e logistica dei rientri. In questo senso potrebbe essere avvantaggiato Lautaro, già qualificato al Mondiale in Qatar e forse addirittura in panchina stasera. Il Toro poi rientrerà in Europa con un volo privato organizzato dalla federazione argentina. A seconda di come avranno dormito in volo, Lautaro e Sanchez valuteranno se fare una sgambata ad Appiano giovedì o se tornare direttamente in gruppo per la rifinitura di venerdì".