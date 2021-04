Tifosi allo stadio dal primo maggio, l’Inter sogna: ecco le 3 gare scudetto aperte

Con la possibile riapertura degli stadi a mille spettatori, l'Inter avrebbe tre partite da giocare davanti ai propri sostenitori

Il Governo italiano ha dato il suo ok per l'ingresso del pubblico all'Europeo per le gare che si terranno all'Olimpico a partire da giugno. Ma la notizia di ieri è ancora più importante: il premier Draghi avrebbe dato il suo benestare all'ingresso del pubblico per il finale di stagione in Serie A. Mille spettatori, a partire dal primo maggio, nelle regioni che saranno in zona gialla; non è ancora ufficiale, ma sembra che l'intenzione sia proprio di riaprire gli impianti al pubblico. Saranno tre le condizioni per poter entrare: essere vaccinati, aver contratto il virus ed essere guariti o avere un tampone negativo delle ore precedenti alla gara.