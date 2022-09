Inter, 3 punti d’oro che non cancellano paure e problemi. Inzaghi, una richiesta

Una vittoria tanto importante quanto ormai insperata, arrivata a tempo ormai scaduto, quando tutto lasciava presagire una bordata di fischi da parte dei tifosi al fischio finale, al termine di un'altra prestazione tutt'altro che esaltante: l'Inter ritrova il successo dopo le sconfitte contro Milan e Bayern Monaco, ma non scaccia ancora i fantasmi e le paure di questo inizio di stagione. Per quasi 90 minuti i nerazzurri sono stati tremendamente contratti, impauriti, schiacciati da un blocco - psicologico prima ancora che fisico - che rendeva complicate anche le giocate più semplici. Per questo motivo i 3 punti ottenuti contro il Torino pesano tantissimo, soprattutto se si pensa a quelle che sarebbero state le conseguenze in caso di mancata vittoria. Sarà ora fondamentale dare continuità a questo successo, a partire dal prossimo impegno di Champions League contro il Viktoria Plzen, in attesa che le gambe girino meglio e la testa sia più leggera.

L'Inter, in questo momento, è un malato che sta iniziando il suo percorso di guarigione: per guarire serve molto di più. Lo sa Inzaghi, lo sa il suo staff, lo sanno i calciatori. Al tecnico nerazzurro, tuttavia, un appunto lo si può e lo si deve fare: perchè non tentare mai dai propri dogmi mentali? Perchè aspettare e aspettare prima di fare i cambi? Perchè cambiare rigorosamente uomini ruolo per ruolo? Mai un guizzo, mai un'intuizione, mai qualcosa che esca dallo spartito: facendo così il rischio di diventare tremendamente prevedibili si trasforma in realtà. Una condizione che questa Inter, squadra priva di elementi in grado di "spaccare" la partita entrando dalla panchina con tecnica e velocità, non può permettersi.