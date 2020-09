Inter, dopo Vidal altre quattro operazioni in dirittura d’arrivo. Novità in arrivo per Nainggolan

L’arrivo di Vidal non chiude il mercato dell’Inter. Il club nerazzurro ha già pronto un nuovo acquisto, ma lavoro anche alle operazioni in uscita che potrebbero portare soldi nelle casse da reinvestire per rinforzare la rosa. Conte è soddisfatto del mercato, ma mette pressione alla società per chiudere il prima possibile le operazioni in corso.

“La priorità è cedere Antonio Candreva, fuori dai piani così come lo era Godin; atteso il suo via libera finale alla Sampdoria. A quel punto l’Inter sbloccherà l’arrivo di Matteo Darmian che si può considerare virtualmente nerazzurro, il patto col Parma sarà rispettato come previsto. In più, alla voce uscite si possono sbloccare le partenze di Joao Mario e Dalbert con proposte dall’estero che ancora non convincono per la formula ma vedranno entrambi in partenza nel giro dei prossimi giorni. Tenendo in sospeso la situazione di Radja Nainggolan su cui il Cagliari farà un altro tentativo a fine mercato, convinto di poter trovare una soluzione dopo l’arrivo di Vidal a Milano”, rivela Calciomercato.com.