Inter, il retroscena sul vice Lukaku: “Derby con il Milan prima del no di Conte”

Il retroscena sull'attaccante argentino con il no di Conte e l'arrivo all'Inter saltato per la decisione dell'allenatore nerazzurro

A svelare il retroscena Calciomercato.com: "Seguito sia dal Milan che dall'Inter, è finito al centro di un intricato derby di mercato: decisiva all'epoca la provvisoria bocciatura arrivata da parte di Antonio Conte, che per il ruolo di vice Lukaku preferiva un elemento esperto e pronto all'uso, non una giovane promessa che oltretutto non conosceva il calcio europeo".

Arrivato al Benevento in prestito dal CSKA Mosca, è cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo. E gli accostamenti 'pesanti' non mancano: da Valdano a Crespo fino al 'Tanque' Denis. Ora è un altro grande ex centravanti, Pippo Inzaghi, a godersi Gaich, che con sei mesi di ritardo e un'altra maglia ha coronato il sogno di giocare in Serie A.