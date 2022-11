Inter, doppio record per Calhanoglu: agganciati Luis Alberto e Muriel. E per Inzaghi…

Hakan Calhanoglu sta diventando sempre di più un fattore: 3 gol e ben 5 assist tra campionato e Champions League e prestazioni da urlo anche nelle vesti di vice-Brozovic, nel momento in cui il croato ha dato forfait, nel momento più caldo della prima parte di stagione, causa infortunio.

E i numeri esaltano ancora di più il rendimento del centrocampista turco: "Hakan Calhanoglu, da quando è in Italia (stagione 2017-18) ha sfornato più assist di tutti. Solo Luis Alberto regge il confronto, ma oggi gioca molto meno e lo spagnolo è ben lontano dal turco se si filtra il dato rispetto alle palle vincenti da fermo. Qui Calhanoglu non ha rivali. E dopo la vittoria contro il Bologna, è arrivato un altro record: solo Muriel dell'Atalanta ha segnato e fornito assist nella stessa partita tante volte, 5 quante lo ha fatto il numero 20 dell'Inter", rimarca calciomercato.com che sottolinea come Inzaghi, con il rientro di Brozovic, possa valutare l'idea del doppio play dopo la pausa Mondiale.