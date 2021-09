Inter, record eguagliato e c’è una tendenza chiara. 2 domande per gli avversari. Inzaghi…

L'Inter ha travolto ieri il Bologna e ha eguagliato un record. La squadra è in fiducia e Inzaghi sorride

"L’Inter è una macchina che continua a macinare chilometri, anche avendo perso il riferimento principale, oggi al Chelsea. E questa è la dote maggiore di Inzaghi. L’Inter in attacco è diversa, ma il risultato finale non cambia dal punto di vista offensivo. Siamo a nove gare consecutive con almeno due reti all’attivo. La squadra è in fiducia totale, si capisce anche dal tipo di giocate che provano i giocatori dalla trequarti in su".

"Oggi questa squadra ha trovato nuove modalità di far male gli avversari. La rete di Skriniar è la conferma che i calci piazzati sono diventati un fattore decisivo. Dumfries è destinato a disegnare parecchie traiettorie interessanti, in generale i centrocampisti arrivano al tiro con maggiore facilità rispetto al passato, segno di un baricentro comunque più alto rispetto al passato. Se poi alla fiera il tecnico riesce ad aggiungere anche Alexis Sanchez, ieri al debutto stagionale, allora la storia comincia a farsi interessante. E problematica per le difese avversarie: come la prendi l’Inter? Come ne limiti il potenziale? È la domanda che si sta facendo, da ieri sera, Vincenzo Italiano a Firenze".