"L’Inter ha vinto nove partite in trasferta in questa Serie A: nei cinque maggiori campionati europei in corso, nessuna formazione ha centrato tante vittorie esterne. Sono 4 le vittorie consecutive in trasferta ottenute sul campo della Fiorentina: è la prima volta che i nerazzurri riescono a conseguire questo filotto positivo", riporta Inter.it.