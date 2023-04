Inter, non solo Retegui: la semifinale di Champions League può cambiare il futuro

L'esito del cammino europeo dei nerazzurri potrebbe modificare le strategie del club nerazzurro su diversi fronti

Fabio Alampi

Il mese di aprile è cominciato nel peggiore dei modi per l'Inter, sconfitta in casa dalla Fiorentina e ora sempre più in crisi in campionato (terza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime 5 partite). Nelle prossime settimane i nerazzurri si giocheranno la stagione, fra Serie A, Champions League e Coppa Italia, e di conseguenza il futuro. Anche, e soprattutto, a livello economico: andare avanti nelle varie competizioni, in particolar modo in Europa, garantirebbe entrate importanti, che potrebbero modificare le strategie societarie.

Per quanto riguarda il mercato, il primo nome rimane quello di Mateo Retegui. Ma non sarebbe solo il suo eventuale arrivo a Milano, come scrive La Gazzetta delloSport, a dipendere dal cammino in Champions League: "Mateo ha espresso il suo desiderio di giocare in Serie A con addosso la maglia nerazzurra. Con Lautaro il "patto" resse nonostante l'assalto del Borussia Dortmund. Con Retegui succederà la stessa cosa? Dipenderà dalle mosse dell'Inter e... dall'esito della doppia sfida contro il Benfica, nei quarti di Champions League".

Anche i piani riguardo le uscite potrebbero essere rivisti: "Spieghiamo meglio: raggiungere le semifinali garantirebbe, solo come premio in arrivo dall'Uefa, 12,5 milioni di euro più l'aumento del market pool e un altro incasso al Meazza da almeno 7,5 milioni. Questi soldi, tutti non preventivati a inizio stagione, permetterebbero al bilancio nerazzurro di "respirare" e, oltre a evitare cessioni obbligate entro il 30 giugno, potrebbero spingere il presidente Zhang e la dirigenza a fare un investimento su un giocatore di grande prospettiva. Un centravanti che probabilmente in futuro garantirebbe una plusvalenza".