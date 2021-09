Inter, retroscena Zapata: “Era la prima idea, colpo saltato per tre motivi”

Tutta la verità sul mancato arrivo in nerazzurro dell'attaccante colombiano, cercato dall'Inter dopo l'addio di Lukaku

Tutta la verità sul mancato approdo di Duvan Zapata all'Inter. In estate i nerazzurri lo hanno cercato a lungo, ma poi hanno cambiato obiettivi per l'attacco. Prima è arrivato Edin Dzeko dalla Roma, poi il Tucu Correa dalla Lazio su richiesta esplicita di Simone Inzaghi. Un doppio colpo per sostituire Romelu Lukaku, passato al Chelsea. Ma come mai i nerazzurri non hanno affondato per Zapata?