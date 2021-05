Inter, le richieste di Conte per restare: sette intoccabili e questi tre colpi

Queste le richieste, secondo La Gazzetta dello Sport, che Antonio Conte presenterà a Steven Zhang nell'ormai imminente incontro

Marco Astori

Tutti attorno all'ambiente Inter aspettano ormai soltanto l'incontro tra Antonio Conte e il presidente Steven Zhang, che sarà risolutivo per definire il futuro dell'allenatore. Che ha tutta la voglia di restare a Milano e in nerazzurro, ma avrà delle richieste da avanzare alla proprietà. Questo quanto riporta La Gazzetta dello Sport: "Premesso che Conte vuole restare anche perché con la squadra si è creato un feeling speciale e sono state gettate le basi per puntare alla seconda stella e per fare strada anche in Champions, proviamo a capire quali saranno le richieste che farà a Zhang. Di sicuro l’allenatore chiederà che non venga toccata la formazione titolare almeno in sette elementi chiave: Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Lautaro e Lukaku. Per alzare l’asticella vorrebbe anche due o tre rinforzi.

Di sicuro un esterno sinistro di piede mancino, anche perché partirà Young, adattato su quella fascia. Poi un centrocampista e una quarta punta, visto che dovrebbe essere ceduto anche Pinamonti. Conte in fascia chiederà uno tra Emerson e Alonso, ma gli verrà prospettato il ritorno di un Dimarco cresciutissimo grazie alla cura Juric. In mezzo il sogno è De Paul, ma l’Udinese chiede 40 milioni, anche se potrebbe accettare l’inserimento di qualche contropartita tecnica. In attacco anche Muriel costa (almeno 30 milioni), mentre Giroud chiederebbe ingaggi altissimi. Anche qui la soluzione low cost passerebbe dal Verona, dove si è fatto valere Salcedo.

Inutile sottolineare che se Conte fosse inflessibile su certe richieste Zhang non avrebbe modo di accontentarlo e si rischierebbe di andare verso una separazione. Ma la sensazione è che il tecnico possa chiedere cento per ottenere almeno dieci. E che poi la palla passi soprattutto agli uomini mercato, chiamati alla non facile impresa di accumulare un tesoretto senza toccare i big. Ci sarà da lavorare sui giocatori in prestito (Nainggolan, Joao Mario, Dalbert, Lazaro, Gravillon, Pirola, Di Gregorio) e su quelli con lo stipendio non più sostenibile e non centrali nel progetto (Vidal su tutti)", conclude la Rosea.