Inter, decisione presa: ricorso contro la squalifica di Bastoni, non per Inzaghi

Il club nerazzurro, dopo un’attenta valutazione, chiederà di ridurre la pena inflitta al difensore dopo il derby

L'Inter presenterà ricorso contro la squalifica inflitta a Bastoni, ma non per quella di Inzaghi: secondo La Gazzetta dello Sport è questa la decisione presa dal club nerazzurro dopo la sentenza del Giudice Sportivo, che ha sanzionato con due giornate di stop il centrale classe '99 e con una il tecnico , in merito al finale concitato del derby di sabato sera. La speranza, nelle intenzioni interiste, è di riavere il difensore a disposizione già per la partita del 20 febbraio contro il Sassuolo (a patto, ovviamente, che nel frattempo il difensore abbia recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata ieri sera contro la Roma ).

Per quanto riguarda Inzaghi, invece, l'Inter ha deciso di non presentare alcun ricorso, accettando di affrontare la sfida scudetto di sabato sera contro il Napoli con il vice Farris in panchina, come già successo ad Empoli, quando i nerazzurri si imposero per 2-0.