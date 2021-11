Inter, sosta non spaventa Lautaro & Co.: quando tornano i 14 nazionali per il Napoli

Dopo i problemi logistici post nazionali, Simone Inzaghi può sorridere: quando riavrà a disposizione i giocatori in casa Inter

L’ Inter guarda alla sosta con un sorriso. I grattacapi causati dalle precedenti pause per gli impegni delle nazionali - soprattutto in Sudamerica - questa volta non ci saranno. Alla ripresa la formazione di Simone Inzaghi affronterà il Napoli capolista e tutto il gruppo sarà a disposizione in anticipo rispetto al calcio d’inizio (domenica 21 novembre alle ore 18). La Gazzetta dello Sport approfondisce il tema: ecco quando sono attesi ad Appiano Gentile i 14 giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali.

“Con il rientro dei cinque sudamericani previsto per mercoledì 17, il tecnico nerazzurro potrà lavorare a ranghi completi a partire dalla mattina successiva. I restanti nove convocati in giro per l’Europa rientreranno alla spicciolata a partire da lunedì 15. […] I primi a rientrare ad Appiano saranno Brozovic, Perisic e Skriniar, che concluderanno i rispettivi impegni domenica 14 novembre per rimettersi agli ordini di Inzaghi a partire dal giorno successivo. Martedì 16 toccherà agli azzurri Barella e Bastoni, di ritorno dalle decisive sfide di qualificazione mondiale contro Svizzera e Irlanda del Nord, mentre mercoledì 17 sarà la volta di Calhanoglu, Dzeko (da monitorare dopo il risentimento accusato nel derby), De Vrij e Dumfries. I cinque sudamericani (Lautaro, Correa, Sanchez, Vidal e Vecino) completeranno il gruppo giovedì 18, con rientro previsto per tutti tra il pomeriggio e la tarda serata di mercoledì. Inzaghi avrà dunque a disposizione l’intera truppa per tre giorni interi di allenamenti prima di ricevere il Napoli a San Siro”, si legge.