Inter, mini-festeggiamenti e solito lavoro per Sanchez: il cileno stringe i tempi per tornare…

La gara con il Genoa, prima della pausa. Antonio Conte punta ai giorni di riposo per ritrovare tutti gli infortunati, rimasti ai box nelle ultime settimane. Mesi, per qualcuno. Come Alexis Sanchez, che però è vicino al rientro, come spiegano i colleghi della Gazzetta dello Sport: “”Come stai Alexis?” “Meglio, meglio”. All’ultima apparizione pubblica, la festa di Natale nerazzurra, qualche tifoso nerazzurro ha provato a sondare il terreno. Alexis, infortunatosi durante la sosta per le nazionali di ottobre, ha compiuto oggi 31 anni. Auguri dall’Inter, mini-festeggiamenti, ma poi solito lavoro ad Appiano: il cileno sta meglio, ma non è ancora pronto. Vuole esserlo, però, sta stringendo i tempi e vuole presentarsi dopo la sosta pronto a giocare. Non solo pronto a reinserirsi lentamente nel gruppo, ma potenzialmente a tornare a recitare un ruolo da protagonista, quello appena abbozzato nella coppia di partite Sampdoria-Barcellona che sembravano aver restituito al calcio il talento cileno”.