Inter-Genoa, riflettori su Dzeko. Inzaghi cambia modulo. La variante più importante…

A tre giorni dal debutto in campionato, ecco come potrebbe cambiare l'Inter

Tre giorni e per l'Inter inizierà ufficialmente la stagione 2021/22. I nerazzurri faranno il loro debutto a San Siro contro il Genoa, Simone Inzaghi avrà il difficile compito di non far rimpiangere Antonio Conte. Compito reso ancora più complicato dopo le partenze di due pezzi da novanta come Hakimi e Lukaku. Il tecnico nerazzurro ha intenzione di affidare le redini dell'attacco a Edin Dzeko. Nella prima uscita con la maglia dell'Inter nell'amichevole contro la Dinamo Kiev, il bosniaco ha fatto vedere lampi da fuoriclasse segnando anche un gol. "Nella prima formazione ufficiale di Simone i riflettori saranno quasi tutti per il bosniaco, con molta probabilità unica punta vera in un sistema fluido", sottolinea la Gazzetta dello Sport.