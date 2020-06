Gol subiti e rimonte: Inter, ecco i due aspetti su cui la squadra e Conte devono lavorare

Sono due gli aspetti sul quale l’Inter deve lavorare per tornare a vincere. Come sottolinea Sky Sport, la prima riguarda i gol subiti. È vero che la squadra nerazzurra è la seconda migliore difesa del campionato, ma in questo 2020, in undici partite(tra campionato e Coppa Italia) sono stati 12 i gol subiti dalla squadra nerazzurra.

Il secondo aspetto da migliorare riguarda le rimonte subite. Nonostante l’Inter si trovi spesso in vantaggio, 27 volte su 36, è stata rimontata 13 volte. Numeri che fanno suonare un piccolo campanello d’allarme dalle parti di Appiano Gentile. Adesso spetterà ad Antonio Conte e la squadra trovare le soluzioni per correggere gli errori evidenziati soprattutto in questo 2020. La ripresa del campionato è alle porte e adesso è vietato sbagliare a cominciare dal recupero di domenica contro la Sampdoria.

(Sky Sport)