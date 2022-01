Inter, scelti i rinforzi per Inzaghi: Bremer sistema la difesa. Pressing per Frattesi

L'Inter, con l'arrivo del presidente Zhang, vuole accontentare Inzaghi sia per la stagione in corso che per la prossima

Andrea Della Sala

L'arrivo del presidente Zhang a Milano porta in primo piano il tema mercato per l'Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per rinforzare la rosa di Inzaghi sia per la stagione in corso, ma anche per la prossima. Due i nomi nel mirino del'Inter per il prossimo anni.

"Gleison Bremer e Davide Frattesi sono in questo momento i primi due obiettivi dell'Inter 2022-23. Se il Torino chiederà troppo per il difensore brasiliano, l'alternativa low cost è il laziale Luiz Felipe che a breve farà sapere a Lotito se rinnoverà o andrà via a parametro zero come sperano i dirigenti nerazzurri. La mossa per sistemare il pacchetto difensivo fa intuire che a luglio uno tra Skriniar e De Vrij saluterà, anche perché entrambi sono in scadenza e trattare il rinnovo con Raiola (il centrale olandese ha fatto causa alla Seg, la sua ex agenzia) non è semplice. Frattesi, che è seguito da tempo (Ausilio è andato a vederlo dal vivo un paio di volte, anche lo scorso anno al Monza), invece, non ha un alter ego perché, come caratteristiche è considerato... un altro Barella", spiega il Corriere dello Sport.

GENNAIO - "La parola d'ordine è "niente fretta o ansia". Certo se Zhang, atterrato ieri in città dopo oltre 6 mesi di assenza, mettesse a disposizione della dirigenza dei soldi, allora le prospettive cambierebbero. Per esempio potrebbe essere anticipato un investimento per portare in nerazzurro il sostituto di Perisic, al quale non saranno garantiti i 6 milioni richiesti per 2/3 anni (Ivan ha 33 primavere). Kostic, che viene valutato una decina di milioni, è stato offerto e piace, ma per l'Eintracht Francoforte a dispetto di un contratto fino al 2023, chiede di più. Magari se ne riparlerà a fine gennaio o per la prossima estate. L'ipotesi più realistica, infatti, resta quella di non spendere in questa campagna trasferimenti invernale", aggiunge il quotidiano.