Inter, operazione rinnovi a sinistra: Perisic e Dimarco, la situazione. Il croato può…

Il punto sulla situazione contrattuale dei due giocatori

La scorsa stagione l'arma in più dell'Inter era sulla fascia destra dove Achraf Hakimi tagliava letteralmente in due le difese avversarie. Quest'anno, complice l'addio del marocchino, la situazione è cambiata e il punto forte della nuova inter di Simone Inzaghi è sulla corsia mancina con Perisic e Dimarco. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione contrattuale dei due giocatori. "Il croato è in scadenza e, vista l’età (33 anni), Marotta e Ausilio non si stanno affannando a rincorrerlo per il rinnovo, anche perché quei 5 milioni circa del suo stipendio non sono confermabili. Così le parti prendono tempo, in attesa di momenti migliori. Proviamo a tradurre: se a Perisic non arrivano ricche offerte, magari si accontenta di restare a cifre più abbordabili".