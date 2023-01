CorSera – Inter, rinnovo prestito Lukaku non è certezza: servono due cose

Intanto è giusto farsi due domande sul possibile rinnovo del prestito tra i nerazzurri e il Chelsea. Spiega il Corriere della Sera: "Lukaku può essere finalmente l’uomo in più se dribblerà i problemi fisici: il prestito del belga costa 20 milioni a stagione e il rinnovo non è una certezza. Servono segnali forti di rinascita. E di continuità. Inzaghi da metà settembre ha fatto a meno anche di Brozovic. Come alternativa Calhanoglu a tratti è sontuoso, ma l’Inter è rimasta a corto di uomini a centrocampo e anche in attacco visto che Correa non riesce a svoltare. E gli unici due investimenti di agosto, Asslani e Bellanova, non sono pronti".