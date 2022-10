Inter, oggi summit con l’entourage di Skriniar: pronto rinnovo ‘alla Lautaro’. Cifre e dettagli

"L’obbligo di sederci per negoziare è in primis perché lo merita e comunque perché è un professionista. Speriamo possa diventare un punto di riferimento per il presente e per il futuro. È chiaro che le trattative si fanno in due e le decisioni si prendono in due. Io sono ottimista di natura, spero si possa arrivare quanto prima al prolungamento, importante per noi e per tutti". Le parole sono di ieri, di Beppe Marotta, sul rinnovo di contratto di Milan Skriniar. E La Gazzetta dello Sport annuncia che proprio oggi è atteso l'incontro con l'entourage del difensore per negoziare il prolungamento.