Sky – Inter, il 5 maggio la ripartenza: quattro punti chiave per la ripresa degli uomini di Conte

Pronti, ripartenza… via! L’Inter si prepara a tornare in campo nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Dopo il via libera da parte delle autorità, i calciatori e lo staff del club nerazzurro riprenderanno a lavorare a partire da martedì 5 maggio. Sky Sport rivela i dettagli delle disposizione adottate dalla società di Viale della Liberazione per ridurre al minimo il rischio di nuovi contagi.

Antonio Conte e il suo staff hanno a disposizione 5 campi su cui lavorare. Dunque nessun problema di spazi per la squadra nerazzurra, che si ritroverà in gruppetti da 4 o 5 calciatori con 2 o 3 membri dello staff a seguirli a partire dalle 8.30, con i lavori che termineranno a fine mattinata. Tra i comfort della Pinetina c’è anche quello delle docce sanificate nelle stanze singole a disposizione dei calciatori.