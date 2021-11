Darmian-Ranocchia, che risposte: simboli dell’Inter che lavora in silenzio e conquista i tifosi

L'Inter lontana dalle prime pagine, dalla ribalta e dai titoli. L'Inter che lavora, che vince e che entusiasma San Siro

L'Inter lontana dalle prime pagine, dalla ribalta e dai titoli. L'Inter che lavora, che vince e che entusiasma San Siro, tornando ufficialmente in lotta per lo scudetto. Un'Inter rappresentata alla grande da Matteo Darmian e Andrea Ranocchia. Gente che non ama i riflettori, ma che, quando chiamata in campo, sa sempre farsi trovare pronta. Professionisti esemplari che non deludono mai, e che hanno dimostrato in più occasioni di tenere alla maglia nerazzurra. Anche ieri, nella sfida fondamentale contro il Napoli, Darmian e Ranocchia hanno messo un timbro decisivo sui tre punti della squadra di Inzaghi: