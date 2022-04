Inter, rivoluzione in attacco: “4 possibili addii per far spazio a 3 nomi caldi”

Dzeko e Correa sembrano al momento gli unici ad avere il posto garantito: ecco i possibili scenari in attacco

Il reparto offensivo in casa Inter subirà probabilmente un'importante rivoluzione in estate. Detto che Lautaro Martinez sembra essere oggi il nome più papabile per partire, sugli altri nomi regna grande incertezza. Spiega infatti in merito Tuttosport: "Dzeko e Correa sembrano al momento gli unici ad avere il posto garantito in vista della prossima stagione. Sanchez ha ancora un anno di contratto, ma il suo addio resta più che probabile, considerando che l’Inter può salutare il cileno pagando una penale da 4 milioni di euro. Caicedo, arrivato a gennaio in prestito secco, verrà restituito senza troppe cerimonie.