Inter, Inzaghi si affida alla Roja col Liverpool. Vidal il preferito e Sanchez sorpassa

Il tecnico dell'Inter potrebbe schierare i due cileni nella gara d'andata degli ottavi di Champions League col Liverpooll

Torna la Champions League e l'Inter finalmente si gioca gli ottavi di finale. La squadra di Inzaghi affronterà il Liverpool a San Siro mercoledì sera e dovrà fare a meno di Barella. Non sarà semplice per il tecnico scegliere il sostituto del centrocampista, ma Vidal sembra in vantaggio su Vecino e Gagliardini. Quando sono a disposizione, Inzaghi si affida quasi sempre a Brozovic, Barella e Calhanoglu; infatti gli altri centrocampisti hanno raccolto le briciole lasciate dai titolari, come evidenziato dalla grafica di Sky Sport.