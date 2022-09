Sky – Inter, in tre per due posti a centrocampo. Decisi attacco e difesa

Romelu Lukaku non sarà della partita con la Roma. Oggi svolgerà ancora un lavoro individuale, non lavorerà con il gruppo. Sarà difficile anche per il Barcellona, più probabile per il Sassuolo. Recupera invece Calhanoglu, oggi lavorerà in parte con il gruppo, potrebbe essere titolare, come potrebbe essere una opzione a gara in corso.