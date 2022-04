Inter-Roma, le formazioni UFFICIALI: sorpresa in difesa, davanti Dzeko-Lautaro

Le scelte di Simone Inzaghi e José Mourinho per la gara di questo pomeriggio al Meazza

Altro giro, altra finale. L'Inter torna in campo al Meazza pochi giorni dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia. Questo pomeriggio a Milano c'è di scena un ospite speciale, o meglio 'Special'. José Mourinho torna da ex alla Scala del calcio per affrontare per la seconda volta i nerazzurri. L'atmosfera è indubbiamente particolare, perché il portoghese occupa ancora un posto privilegiato nel cuore dei tifosi dell'Inter, ma oggi sarà avversario e per 90' conterà soltanto il risultato. Prima e dopo, ci sarà margine per manifestare l'immenso affetto che ancora la piazza nutre nei suoi confronti.