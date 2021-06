Inter, saldati marzo-aprile-maggio. Sponsor? “Dal club filtra questa data limite”

Il punto sulle questioni economico-finanziarie in casa nerazzurra: dagli stipendi arretrati alla questione main sponsor

E' di ieri l'indiscrezione secondo la quale Alibaba e il governo di Jiangsu starebbero andando in soccorso di Suning acquistando una parte delle quote del ramo al dettaglio del colosso cinese. In molti si sono però chiesti cosa possa centrare l'Inter in questa operazione e la risposta la dà direttamente il Corriere dello Sport: "Nell’operazione non è coinvolta l’Inter che, grazie al finanziamento di Oaktree, ha rispettato le scadenze della Figc e ha pagato gli stipendi versando ai calciatori le mensilità di marzo, aprile e maggio, in tutto circa 45 milioni di euro. Adesso l’obiettivo è quello di arrivare a una stretta per lo sponsor di maglia: continuano i dialoghi con aziende legati al mondo delle criptovalute e della tecnologia, soprattutto americane. Le cifre in ballo sono elevate e le clausole contrattuali complicate, ma da viale della Liberazione filtra la volontà di chiudere l’affare prima della tournée in programma a Orlando dal 22 al 29 luglio.