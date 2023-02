Inter, Salihamidzic: “Pavard? A gennaio detto no ad un’offerta allettante per lui”

Le parole del ds del Bayern: "Abbiamo grandi obiettivi in questa stagione, quindi non vogliamo e non possiamo fare a meno di lui"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni della BILD, Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato così del futuro di Benjamin Pavard, che in estate lascerà il club tedesco a zero e che piace molto all'Inter: "Benjamin è un giocatore molto importante e duttile per noi in difesa.

Abbiamo obiettivi molto grandi in questa stagione, quindi non vogliamo e non possiamo fare a meno di lui. Economicamente la richiesta era anche allettante, ma per noi l'aspetto sportivo viene sempre prima di tutto", ha aggiunto, confermando dunque una proposta avanzata dai nerazzurri per averlo subito a gennaio.