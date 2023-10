Sky – Inter, col Salisburgo torna Dumfries. Un solo dubbio per Inzaghi: Barella o Frattesi?

Dopo la trasferta di ieri sera in casa del Torino, partita vinta dai nerazzurri 3-0, l'Inter tornerà in capo martedì sera in Champions League

Dopo la trasferta di ieri sera in casa del Torino, partita vinta dai nerazzurri 3-0, l'Inter tornerà in capo martedì sera in Champions League. Oggi seduta di scarico per i giocatori impiegati in campionato, da domani si penserà concretamente alla sfida contro il Salisburgo.